شاهد بالصورة والفيديو.. “حبوبة” سودانية كبيرة في العمر تثير ضحكات الجمهور بعد ظهورها وهي تحيي حفل على أنغام أغاني موسيقى (الزنق) والجمهور الحاضر يتفاعل معها ويصرخ بشكل هستيري





أثارت سيدة سودانية كبيرة في السن ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت المُسنة السودانية وهي تغني في حفل حضره جمع غفير من الشباب أغنية (أسياد اللواري).

وتفاعل الجمهور الحاضر مع غناء “الحبوبة” عبر الصراخ بشكل هستيري, وعلق ساخرون على مواقع التواصل مشيدين بالروح الجميلة للسيدة, وكتب أحدهم: (حبوبة يا مكنة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين