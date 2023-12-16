مباحث محلية سواكن تضبط ريالات سعودية مزورة

تمكنت مباحث محلية سواكن من ضبط متهم ينشط في توزيع ريالات سعودية مزيفة وتعود تفاصيل الضبطية الى ورود معلومات بوجود شخص يروج عملات مزورة وعلى الفور تم تشكيل فريق ميداني بإشراف ضابط تمكن من ضبط المتهم وبحوزته مبلغ(٣٥٠٠)ريال سعودي مزيفة عبارة عن(٧)أوراق من فئة(٥٠٠)ريال.

وبعد اخضاعة للتحري افاد بانة جندي سابق بقوات الدعم السريع المتمردة وارشد علي متهم آخر قادم من من السعودية افاد بأنه اشتري منة العملة المزيفة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتة وتدوين بلاغ تحت المادة ١١٧ق بقسم شرطة سواكن.

المكتب الصحفي لشرطة السودان