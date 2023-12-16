



▪️الحديث عن حواضن الدعم السريع يجب ألَّا يستثنى مناطق شرق النيل والوسط، فمثلاً {كيكل و البيشي} وقواتهما ليسوا من عرب الشتات أو دارفور وكردفان، أما الحديث عن “عرب الشتات وحواضن التمرد” فلا ينطبق على {سكان الكنابي} حواضن الحركات المسلحة، إلا إذا كان هنالك اتفاق “خفي” يدعم هذا “التمرد”.

▪️يجب ألّا يُنظر لهذه المؤامرة بالبُعد الاجتماعي وتخوين الجميع، فالقوات الملسحة أغلب جنودها تنتمي لذات القبائل التي اتهمت بأنها حواضن للتمرد، لذا يجب التصنيف إلى شقين، شق داعم للجيش وما دونه تمرد ولا حياد في هذه المعركة.

جنداوي