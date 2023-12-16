إحباط محاولة تهريب عملات اجنبية عبر مطار بورتسودان الدولي





تمكنت قوات الجمارك عبر إحدى وردياتها أمس من إحباط محاولة عملات اجنبية بلغت 84.820 ألف ريال سعودي مع إحدى الراكبات المغادرات حالة اخفاءها بصورة إحترافية في قاع الشنطة تحت الغطاء لكن الحس العالي لوردية طوكر كان بالمرصاد و تم إخضاع الراكبة للتفتيش الذي أسفر عن ضبط المبلغ المهرب.

مدير قوات الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم أدم النور أشاد بالانجاز للقوة العاملة بوردية طوكر داعيا إياهم لبذل المزيد من الجهد من أجل تسهيل حركة الركاب مع إحكام الرقابة الجمركية لمنع كافة أشكال التهريب.

كما أوضح السيد العميد شرطة/ أمير زين العابدين مدير إدارة جمارك مطار بورتسودان الدولي أن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها منسوبو قوات الجمارك قادرة على كشف حالات التهريب خاصة في ظل وجود أجهزة الكشف الحديثة والرقابة الإلكترونية، داعيا إلى اتباع الطريقة السليمة فيما يختص بالإفصاح عن حمل العملات والمعادن.

سونا