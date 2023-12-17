مكي المغربي: فضح ومعاقبة العملاء والموالين للمليشيا





الكلام عن تتبع وفضح عملاء المليشيا بعد دخولها واثارتها الفوضى في مكان .. مجرد انتقام وليس التعامل المطلوب.

فضح ومعاقبة العملاء والموالين للمليشيا يجب أن يكون قبل دخولها أو تحرشها بأي منطقة.

قد يقال وكيف يمكن معرفتهم؟ نعم، صحيح لا يعرفون كلهم، لكن قدر الاتعرفوا.. إن شاء الله عميل واحد فقط، لو تم التعامل معه بالطريقة الرادعة المطلوبة، إلى أقصى حد مشروع، فإن البقية سيخافون!

لو بدأت الحكومة من الرأس، وحاكمت الجنجويد السياسي من الصف الاول والثاني من قحت، هذا سيكون هنالك واقع مختلف.

مكي المغربي