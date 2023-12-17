إبراهيم عثمان: صمود لا استسلام
يظن حلفاء الميليشيا أن في عدوان الدعم السريع على مناطق جديدة ما يدعم موقفهم الرافض لانتصار الجيش 😘
وذلك لأن هذا العدوان – حسب ظنهم الذي يصرحون به – فيه إثبات لقوة الميليشيا وعدم قدرة الجيش على حسمها .
وبالتالي يتوقعون أن يؤدي إلى ما يشبه استسلام قيادة الجيش .
وأن يؤدي إلى انكسار المواطنين تحت إرهاب القتل والاغتصاب والخطف والسلب والتهجير …
وبالتالي زيادة عدد المواطنين المؤمنين بضرورة التفاوض مع الميليشيا دون إلزامها بإخلاء المنازل والمرافق ، والاستجابة لكل مطالبها السياسية والعسكرية وغيرها،
لكن الحقيقة التي يتعامون عنها هي أن أي عدوان على منطقة جديدة 😘
يزيد من إصرار الجيش على حسم الميليشيا الإرهابية .
ويعمق كراهيتها أكثر وسط المواطنين .
ويزيد عدد الذين ينضمون للاستنفار، .
ويزيد جبهة الرافضين لمكافأة الميليشيا على إرهابها بالاستجابة لكل مطالبها .
ويزيد عزلة هؤلاء الحلفاء، بما يكشفه من أنانيتهم ولا مبدئيتهم ومتاجرتهم في آلام الناس .
✍️إبراهيم عثمان
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