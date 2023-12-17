إبراهيم عثمان: صمود لا استسلام





يظن حلفاء الميليشيا أن في عدوان الدعم السريع على مناطق جديدة ما يدعم موقفهم الرافض لانتصار الجيش 😘

وذلك لأن هذا العدوان – حسب ظنهم الذي يصرحون به – فيه إثبات لقوة الميليشيا وعدم قدرة الجيش على حسمها .

وبالتالي يتوقعون أن يؤدي إلى ما يشبه استسلام قيادة الجيش .

وأن يؤدي إلى انكسار المواطنين تحت إرهاب القتل والاغتصاب والخطف والسلب والتهجير …

وبالتالي زيادة عدد المواطنين المؤمنين بضرورة التفاوض مع الميليشيا دون إلزامها بإخلاء المنازل والمرافق ، والاستجابة لكل مطالبها السياسية والعسكرية وغيرها،

لكن الحقيقة التي يتعامون عنها هي أن أي عدوان على منطقة جديدة 😘

يزيد من إصرار الجيش على حسم الميليشيا الإرهابية .

ويعمق كراهيتها أكثر وسط المواطنين .

ويزيد عدد الذين ينضمون للاستنفار، .

ويزيد جبهة الرافضين لمكافأة الميليشيا على إرهابها بالاستجابة لكل مطالبها .

ويزيد عزلة هؤلاء الحلفاء، بما يكشفه من أنانيتهم ولا مبدئيتهم ومتاجرتهم في آلام الناس .

✍️إبراهيم عثمان