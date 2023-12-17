عبد الماجد عبد الحميد: مدينة مدني آمنة





• مدينة مدني آمنة ..

• عاشت حاضرة الجزيرة الخضراء صباح السبت يوماً من أيامها العصيبة ..

• غفر اللهُ للذين تسببوا في هذا التقصير الذي فتح لمليشيا التمرد الطريق من شرق نيل الخرطوم وحتي مدخل كبري حنتوب الجميلة ..

• غفر اللهُ لمن تسببوا بإهمالهم وتقصيرهم في زيادة وجع المواطنين الآمنين بمدني والذين بدأوا اليوم رحلة نزوح جديدة يحملون علي ظهورهم المتعبة وجع السنين وعلي أرجلهم حزن الرحيل المر والبدايات المجهولة ..

• جزي الله الرجال الشجعان في الجيش السوداني ..جهاز المخابرات ..الشرطة والأتقياء الأخفياء الذين دحروا موجة الهجوم الأولي لمليشيا التمرد ..

• نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

عبد الماجد عبد الحميد