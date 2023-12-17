الحمد لله الذي سخر (كيكل) لقيادتهم إلى أرض القتل وإلى حتفهم في الجزيرة
يبدو أن المليشيا و رعاتها و داعميها سيندمون كثيراً و سيبكون دماً بسبب غبائهم الذي دفعهم لمحاولة الهجوم على مدني و مناطق شرق الجزيرة !!
فكانت النتيجة :
– تدمير غالبية القوى المهاجمة من جنود و مركبات و الذين نجوا منهم وقعوا في (كماشة) لن يفتلوا منها !!
– قبض و ليس ( أسر) المئات من جنودها و مثلهم من الخلايا النائمة !!
– تعبئة و إستنفار غير مسبوق في كل مدن و قرى و أرياف الولاية !!
الحمد لله الذي سخر ( كيكل ) لقيادتهم إلى أرض القتل و إلى حتفهم في الجزيرة كما سخر (عثمان عمليات) من قبل لقيادتهم إلى جبل أولياء ليجدوا الموت الزؤام في انتظارهم !!
* النصر لقواتنا المسلحة و لشعبنا
* الخزي و العار و الدمار للمليشيا و داعميها في الداخل و الخارج
سوار
16 ديسمبر 2023
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