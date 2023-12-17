



*رسالة لمواطني ولاية الجزيرة*

✅المتمردون تركوا الحاميات في القيادة العامة والمدرعات وسلاح المهندسين وسلاح الإشارة ووداي سيدنا، واتجهوا حيث السكان بولاية الجزيرة: _ليس هدفهم جلب الديمقراطية أو سحق القوات المسلحة(التي استعصت عليهم في الخرطوم) هدفهم المواطن والسلب والنهب.

✅ القوات المسلحة في ولاية الجزيرة يستحيل عليها حراسة كل القرى الممتدة من الخرطوم الي سنار شرقا وغربا: فاللاعب الرئيسي في هذه المعركة هو المواطن، خليكم قدرها، فإذا أهل الباطل صمدوا وجرحوا في لا شيء؛ فانت أولى بالصمود في بيتك وحمايتة عرضك.

✅ لا تعتقد أن بقايا المتمردين لهم تدريب عالي: هم مستنفرين من الحرامية ومدمني المخدرات، فليس لهم خبرة فأنت واعي وهم مخدرون؛ تستطيع أن تتصرف وتستخدم السلاح أفضل منهم.

✅ هم غرباء عن جغرافية المنطقة، تأكد تماما ٩٥% لا يعرف الاتجاهات، خاصة بعد الاشتباكات، فغالبيتهم خارج الشبكة: _أنت من اهل المنطقة، وأهل مكة أدرى بشعابها.

✅ من المؤكد أنهم ليس لهم خطوط إمداد للمؤن، والذخيرة، والادوية، والمياه، ولا خطوط لإخلاء الجرحي: _انت في حاضنتك الاجتماعية؛ وسندك الشعبي؛ والرسمي.

✅ ألم تنظروا لتجربة البطاحين في عد بابكر والحاج يوسف: لم يتمكنوا من اختراقهم رغم تسليحهم وقلة عتاد البطاحين: _التماسك والتكاتف هو سلاح هزيمتهم.

✅ ألم تنظروا للجموعية في الريف الجنوبي: كيف تصدوا لهم دفاعا عن أعراضهم؛ ولم يتمكنوا من الدخول إلي مناطقهم فالشكرية والفادنية، والسدارنةوو امتداد لتلك القبائل ذات النخوة.

✅ الشريف ود طه في الشرفة له تاريخ مدون ومشهور في التصدي للغزاة: فاحفاده تشربوا منه، وورثوا عنه هذا التاريخ.

✅ أثبتت التجربة أنهم لا يجرؤون على الدخول لمنطقة يدافع عنها أهلها: _فلا تغادر بيتك، ولا تتركه للنهابة، اذا تركته فقد حققت لهم هدفهم بسهولة.

#المرصد_السوداني