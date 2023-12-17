شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يفجرها داوية خلال إستضافة بإحدى البرامج: (لن أتزوج فنانة سودانية لأنهم ما مستواي ومارقات وعندهم أولاد خاتنهم بالجنبة)





تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة وذلك بعد نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شاب يحمل الجنسيتين السودانية والأمريكية وهو يتحدث خلال استضافة ببرنامج للإعلامي المنتصر بالله.

ورفض الشاب خلال حديثه فكرة الزواج من فنانة سودانية مؤكداً أنه لن يتزوج من أي مطربة سودانية لو اتيحت له الفرصة, ووصف الشاب الفنانات السودانيات بــ(المارقات) وذكر أن أي فنانة عندها ولد تحبه وتعشقه ولكن لا تظهره للناس.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين