الكشف عن أسباب وفاة الكومديان السوداني هاني عوض الله (أبو الدبش) وما هو السبب الذي دفعه للسفر من مدينة ود مدني إلى مدينة عطبرة التي توفي فيها وهذه هي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته





فجع الوسط الفني بالسودان الأسبوع الماضي بوفاة الممثل والكومديان الشهير هاني عوض الله, الذي فارق الحياة بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشف صفحات ومواقع سودانية عن أسباب وفاة الكومديان الشهير باسم (أبو الدبش).

ووفقاً لما أورد موقع “خبر” فإن هاني ظل متواجدا في مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، وتلقى دعوة للتكريم في عطبرة وفي الطريق إليها عانى من مضاعفات مرض سكر الدم بطريقة لفتت انتباه سائق الباص وباقي الركاب، الذين تعرفوا على هاني وتواصلوا مع بعض الممثلين الموجودين في عطبرة وأبلغوهم بحالته لانتظاره في الميناء البري والوقوف على تفاصيل حالته الصحية.

لكن بعد وصول الباص إلى الميناء البري ومع استمرار معاناة أبو الدبش صحيا، إلا أن رفاق رحلة الباص تفاجأوا باختفائه.

واتضح لاحقاً أن هاني تواصل مع أحد أصدقائه في عطبرة، وحضر إليه صديقه وذهب به إلى المنزل، وهناك ساءت حالة كابوس، وتم نقله إلى المستشفى.

في المستشفى أحيط هاني عوض الله بجمع من زملائه الممثلين الذين كانوا قد توجهوا إلى الميناء البري ولم يجدوه فتوجهوا إلى المستشفى، على غرار علي الهادي وأيوب دعاش وهالة مصطفى فضلا عن ماجدة يحيى المشهورة باسم “فضيلة”، الذين ألقوا النظرة الأخيرة على الراحل.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين فقد فشل الممثلون في استلام جثة هاني نظرا لإصرار إدارة المستشفى على أن يتسلمها أفراد أسرته، وتم التواصل مع شقيقه الذي حضر بالفعل، ومن ثم اكتملت مراسم الدفن.

وكان هاني كابوس من أبرز ممثلي الكوميديا في البلاد وقدم العديد من الأعمال الناجحة، لكن أكثر أدواره نجاحا كانت في مسلسل سكة ضياع، والموسم الأول من برنامج المقالب (عليك واحد).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين