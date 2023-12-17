شاهد بالفيديو.. نساء وفتيات سودانيات يتجمعن داخل إحدى المحلات السودانية بالقاهرة ويغنين (الحب هدأ) وساخرون: (دا المرقتن ليهو من بيوتكن في السودان يا عديمات الشغلة؟)





أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال غاضبة من قبل المتابعين والمعلقين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول نساء وفتيات سودانيات يغنين داخل إحدى المحلات السودانية المصرية القاهرة.

ورددت النسوة خلال الجلسة التي قامت إحداهن بتصويرها وتسريبها أغنية الفنانة هدى عربي (الحب هدأ) وسط غضب المعلقين.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين فقد كتب أحد المعلقين ساخراً ومنتقداً: (دا المرقتن ليهو من بيوتكن في السودان يا عديمات الشغلة؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين