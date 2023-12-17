مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. نزوح المئات من المواطنين من مدينة ود مدني بعد انتقال الحرب بين الجيش والدعم السريع إلى ولاية الجزيرة

2023/12/17
epa10635710 Sudanese people walk with belongings after crossing the border from Sudan, Abu Simbel, southern Egypt, 18 May 2023. According to the UNHCR office, 83,758 Sudanese have crossed into Egypt since the beginning of an armed conflict on 15 April between the Sudanese military and the RSF (Rapid Support Forces) militia. The UN estimates some 200,000 people have fled Sudan since the conflict erupted EPA-EFE/KHALED ELFIQI

وثق أحد المواطنين بولاية الجزيرة وتحديداً مدينة ود مدني وعبر كاميرا هاتفه لحظة نزوح المئات من المواطنين من مدني إلى قرى ومدن مجاورة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع نزوح المواطنين عبر “كوبري” حنتوب” الشهيرة بمدينة ود مدني وذلك بسبب انتقال الحرب بين الجيش والدعم السريع.

وظهر المواطنون وهم يحملون حقائبهم في طريقهم لمغادرة ود مدني في مشهد مؤثر, الجدير بالذكر أن مدينة ود مدني شهدت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/12/17