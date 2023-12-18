رأي ومقالات
للذين كانوا يسألون لماذا طالت شهور الحرب في الخرطوم
للذين كانوا يسألون لماذا طالت شهور الحرب في الخرطوم ..￼
للذين ظلوا يتهمون الجيش بأنه قصر في سحق المليشيا داخل العاصمة..
الآن جأتكم الإجابة من مدني والجيش يسحق العدو الغازي..
فرق كبير من خيانة الدعم السريع للمقار التي كان يحرسها داخل الخرطوم ومن محاولة احتلاله ود مدني..
مليشيا حميدتي لو أنها جاءت الخرطوم غازية لكان مصيرها مصير الكلاب التي حاولت أن تنهش مدني السني..
جيشكم أدار معركة الخرطوم كما ينبغي أن يكون..
جيشكم صاحي وقادر..
وقادر الله..
#ام_وضاح
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