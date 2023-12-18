



للذين كانوا يسألون لماذا طالت شهور الحرب في الخرطوم ..￼

‏للذين ظلوا يتهمون الجيش بأنه قصر في سحق المليشيا داخل العاصمة..

‏الآن جأتكم الإجابة من مدني والجيش يسحق العدو الغازي..

‏فرق كبير من خيانة الدعم السريع للمقار التي كان يحرسها داخل الخرطوم ومن محاولة احتلاله ود مدني..

‏مليشيا حميدتي لو أنها جاءت الخرطوم غازية لكان مصيرها مصير الكلاب التي حاولت أن تنهش مدني السني..

‏جيشكم أدار معركة الخرطوم كما ينبغي أن يكون..

‏جيشكم صاحي وقادر..

‏وقادر الله..

‏⁧‫#ام_وضاح‬⁩