رأي ومقالات

للذين كانوا يسألون لماذا طالت شهور الحرب في الخرطوم

2023/12/18

للذين كانوا يسألون لماذا طالت شهور الحرب في الخرطوم ..￼
‏للذين ظلوا يتهمون الجيش بأنه قصر في سحق المليشيا داخل العاصمة..
‏الآن جأتكم الإجابة من مدني والجيش يسحق العدو الغازي..

‏فرق كبير من خيانة الدعم السريع للمقار التي كان يحرسها داخل الخرطوم ومن محاولة احتلاله ود مدني..

‏مليشيا حميدتي لو أنها جاءت الخرطوم غازية لكان مصيرها مصير الكلاب التي حاولت أن تنهش مدني السني..
‏جيشكم أدار معركة الخرطوم كما ينبغي أن يكون..
‏جيشكم صاحي وقادر..
‏وقادر الله..

‏⁧‫#ام_وضاح‬⁩

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