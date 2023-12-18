🔴 المعركة ما زالت المستمرة





تمكن المقاتلون بالفرقة الأولى مشاة من صد موجات الهجوم من ميليشيا الدعم السريع على مدينة مدني لثلاثة أيام متواصلة بحمد لله، ولكن ما عهدناه عن هذه الميليشيا أنها تبحث عن إراقة الدماء لذلك لن تتوقف بعد.

يواصل مقاتلو الفرقة الأولى مشاة عملياتهم العسكرية، ويواصل سلاح الجو رفقة المدفعية ضرب تجمعات الدعم السريع الذين شرعوا في إتخاذ الغابات المتفرقة بولاية الجزيرة كمخابئ من القصف، كما أنهم ما زالوا متواجدين بشرقي مدني يحضرون لهجوم آخر وهجوم متوقع أيضاً على مدينة رفاعة التي تقع شمالاً من مدني ويعتمد حدوث هذه الهجمات من عدمها على فعالية الهجمات الاستباقية والضربات الجوية للجيش.

تحدث اشتباكات في القرى الشرقية لمدينة رفاعة فيما قالت مجموعة من المصادر أن قوة الجيش من الفرقة الثانية مشاة ولكن لا أملك تأكيداً بعد أما المؤكد أن الاشتباكات ما زالت مستمرة بصورة متقطعة.

تواصل الميليشيا في نهجها بالسلب والقتل في عدد من قرى شرق الجزيرة سائلين الله أن يخلصهم من هذه البربرية.

المعنويات بالفرقة الأولى مشاة-مدني تعانق السماء، وقد وصلتهم الإمدادات والمستنفرون مع الجيش يقاتلون بشراسة عالية دفاعاً عن أرضهم ووطنهم.

نصر الله قوات شعبنا المسلحة وثبت أقدامهم وسدد رميهم.

احمد الخليفة

