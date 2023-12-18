



في رواية القراي الجنجويد يقاتل بشرف والأقرع كوز:

اعترف باني كوز:

في مقالين طويلين عمر القراي يجيرني كوز وانا اعلن عن قبولي التهمة الضمنية حد الصراحة من القراي الذي بلغ من الحكمة ان قال ان الدعم السريع يقاتل بشرف رغم أبادة المساليت العرقية والاغتصاب والنهب التي وثقتها منظمات حقوق الانسان ووزارة الخارجية الأمريكية التي يصعب اتهامها بأنها من الفلول.

ما هو الواقع الموازي الذي يعيش فيه الاستاذ؟



ان أي اتهام ينالني من انسان – أو جماعته – يعتقد ان الدعم السريع يقاتل بشرف ينزل علي بردا وسلاما لان الشرف في هكذا حوار لا معني له دع عنك الوطنية أو حتى ادني الموضوعية.

خلافا لقحت لا يمكن اتهام الأستاذ بالتناقض لان من يري ان الجنجويد يقاتل بشرف حري به ان يري ان الأقرع كوز وفي هذا اتساق من قبل الاستاذ نقر به.

هذا هو مستوي الحوار والتفكير والموضوعية واخلاق الاختلاف.

ادناه أيضا دليل دامغ على ان كاميرون هدسون أيضا كوز مثلي.

معتصم اقرع

