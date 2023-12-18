



السلام لقلبك الآمن يا صاحبي… (… وإذا جآءهم آمر من من الأمن أو الخوف اذاعوا به…) ~~~~~~~~~~~~~~~

والاشاعات تنطلق والميديا تختنق والرسائل تزدحم والحرب النفسية تكشر عن أنيابها …

ياصاحبي ..

تطالع فضاء الميديا المفتوح فاذا بالرسائل تتطاقش..

600 عربية في النابتي في طريقها الي مدني ..

رسالة أخرى 150 عربية في طريق تمبول..

رسالة متحرك اسرافيل في طريقه إلى الخرطوم..

رسالة أخرى امداد عسكرى ضخم بطريق بار ..

رسالة صوتيه عن 300 عربية في النباتي..

فديو مصور عن 70 مدرعه في المسعودية…

نزوح جماعي لسكان مدني ، نهب أسواق المسيد ..

العدو على مشارف شندي.. متحرك يتجاوز ود الكريل باتجاه القطينة،

فزع عسكرى ضخم ..

سفينة عملاقة تحمل اسلحة في الهلالية ..

مركبة فضاء تتحرك من العيلفون …

والاسافير تمتليء وتزدحم ..

رسائل مجهولة المصدر ، مجهولة الكاتب ،

مجهولة الناقل ..

ثم يأتي من يقسم لك انه شاهد افراد العدو ينزلون من السماء .. ومنهم من يقسم لك انه شاهد حصى الارض ينقلب جنودا منهم ..

اما النسوة ياصاحبى ..فأمرهن عجب فمن حدثتها قريبة من قرايب جيرانهم عن الشجر الذى يحمل ثمارا فتنقلب جنودا للمليشيا ، وعن جنود المليشيا الذين يختئون داخل جذور الشجر ،

وعن تلك الفتاة التى تم زراعة اجهزة تشويش في رحمها ،، .. ومنهم من تحدثك عن دانة المدفع ١٣٠ التى تحمل غازات كيميائية …

وعن سحابة الإمارات التى تمطر رصاصاً ينهمر فوق الرؤوس..

وعن وولد جيرانهم الذى أكل صاروخ الكورنيت رأسه ، أحاديث

وأحاديث..

ياصاحبى من اطرف ما حدثني ذات تجلي اخي الشهيد عبدالشكور في معرض الامثال عن مثل يرفعه بعضهم دون علم إلى مصاف الأحاديث النبوية مرويا عن جماعة من مشايخ أهل الحكمة قالوا (من صدق النساء كذب الرسل ) ..

وكان الشهيد مقتنع ويبدو انني بت امثله…

يا صاحبي ..

ارجاف ما بعده ،

وترويع ليس مثله،

وتخويف لا شاكلة له

هدفه إشاعة الخوف والقلق والذعر …

هي الحرب النفسية ذات نفسها التى أطلقها اليهود يوم حصار الاحزاب للمدينة …..

ذاك اليوم الذى وصفه ربنا ذو الجلال فقال (اذ جاءؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا).

ياصاحبي هي الحرب النفسية التى تجند لها اليوم الغرف والقنوات

واليوتوبيرز والاسافير .

حرب سلاحها

الإشاعات

ووقودها الأكاذيب…

هي الحرب النفسيه يا صاحبي التى تقتل بلا رصاصة

وتذبح من الوريد للوريد

بلا سكين ..

تفت عضد الامه ،

وتفسد عزيمة الرجال ،

وتروع الاطفال،

وتقهر النساء…

يا صاحبي الم اقل لك يومها

ان القرآن لايزال غضا طريا من يوم انزل ..

تقرأه في مشهد وموقف مثل أمامك..

فكأنما تنزلت آياته الان …

اقرأ معي ياصاحبي الاية (83)من سورة النساء قول الله تعالى:

(وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا)..

وفي سبب النزول قال البغوي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا، فإذا غَلبوا، أو غُلبوا بادر المنافقون، يستخبرون عن حالهم فيفشون، ويحدثون به قبل أن يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضعفون به قلوب المؤمنين …

وفي الآيات ماينطبق على أهل النفاق، وما ينطبق على ضعفاء الإيمان، فإن هؤلاء جميعاً يشتركون في بعض الأوصاف، فهم يشتركون في قلة ثباتهم، وفي ضعفهم في المُلمات، وفي تلونهم، وفي تركهم لأمر الله – تبارك، وتعالى – ولأمر رسوله ﷺ وفيما يقع لهم من شدة الخوف في الحروب…

اذاعوا به

بلا تريث

ولا تمحيص ولا تدقيق…

اذاعوه

دون تقدير

أو تصويب

أو تصحيح …

ولوتريثوا قليلا وردوه الى أهل المعرفه لوجدوا عندهم الاجابة.

وعند الطبرى يعنى اذا سمع هؤلاء خبرًا (مِنَ الْأَمْنِ) يعنى خبرًا يتعلق بانتصار حققه المسلمون (أَوِ الْخَوْفِ)

أو خبرًا يتعلق بتعرض المسلمين لهزيمة أو قتل (أَذَاعُوا بِهِ) يعنى أَذَاعُوا هذا الخبر ونشروه دون أن يتأكدوا من صحته.، وكان ذلك يحدث بلبلة واضطراب في صفوف المسلمين…

يا صاحبي عصمك الله من الاشاعه ..

ومن إذاعة الاخبار بغير هدى ، وكتب الطمأنينة لقلبك العامر بالايمان،

ثم السلام لقلبك الطيب ..

وكن سرمدا بخير…

اللهم سلم ، اللهم سلم

✍️د. محمدحسن فضل