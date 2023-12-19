حليم عباس: لا يجب أن يعود جنجويدي إلى الخرطوم ولا إلى دارفور





قوات المليشيا المنتشرة على الضفة الشرقية من النيل والنيل الأرزق بالذات هي قوات محدودة من ناحية العدد والعتاد ومعزولة؛ تنقص ولا تزيد؛ لا يصلها إمداد بشري من الغرب ولا يصلها وقود ولا عتاد ولا أسلحة وهي تنتشر في بيئة معادية لا تعرف عنها الكثير. هذه كلها ميزات لصالح الجيش.

هذا هو أنسب وقت لخوص المعركة البرية المؤجلة مع المليشيات. إن تم ضرب هذه القوات فلا يمكن تعويضها وستكون المليشيا قد انتهت في الخرطوم كلها. هذا هو أنسب وقت لإطلاق القوات المحبوسة في معسكرات الجيش في العاصمة، لتطارد هؤلاء الأوباش في بيئة جديدة عليهم لا يعرفون عنها شيئاً وفي ظروف كلها ضد الجنجويد. لا يجب أن يعود جنجويدي إلى الخرطوم ولا إلى دارفور.

حليم عباس