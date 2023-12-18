



• في طريق هروبها من محرقة الجيش شرق مدينة مدني .. مجموعات من عصابات مليشيا التمرد تنهب عدداً من العربات الإدارية بمصنع سكر الجنيد ..

• تشاديون وجنسيات أفريقية أخري ضمن عصابة النهب بسكر الجنيد ..

• المعتدون قاموا بنهب بص ترحيل العاملين بالمصنع ومركبات أخري تتبع لمواطنين بالمنطقة ..

• سرقة مصنع سكر الجنيد يأتي ضمن حملة النهب التي تقوم بها مليشيات التمرد بعد هزيمتها الساحقة شرق مدني وتشتيت بقايا قواتها الغازية التي هربت شرقاً في عمق البطانة ..

عبد الماجد عبد الحميد