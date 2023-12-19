حاج ماجد: الصوارمي .. لا أدري أين هو الآن وأين كيانه ؟
بعد مرور سنة على كتابة هذا المنشور فإن المشهد يبدو كما يلي :
– الصوارمي – لا أدري أين هو الآن و أين كيانه ؟
– كيكل – إنحاز إلى صف المليشيا المتمردة المجرمة و معه مجموعة قليلة من أتباعه !!
– درع الشمال – لا يسمع له صوت و لا ندري أين اختفى !!
– أما شيبة ضرار فقد أعلن إنحيازه هو و قواته إلى الصف الوطني !!
يا ترى ما هي الجهة التي كانت تقف وراء هذه التكوينات !!؟؟
– (قوات الدعم السريع) فقد باعتها قيادتها لقوى الشر الإقليمية و الدولية و تحالفت مع قوى الشر المحلية ( قحت ) للسيطرة على الحكم بالقوة أو تدمير الوطن !!
أما حركات دارفور و الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار و بقية الحركات الموقعة على سلام جوبا فقد خرج عنها الطاهر حجر و الهادي إدريس و انحازا إلى صف المليشيا المتمردة المجرمة !!
بينما انحازت البقية إلى صف الوطن و انضمت إليها حركات أخرى غير موقعة على إتفاق سلام جوبا !!
و في الضفة الأخرى فقد أثبتت الأحداث التي تشهدها ولاية جنوب كردفان تماهي أنشطة حركة عبد العزيز الحلو ( الممانعة ) مع تحركات المليشيا المتمردة المجرمة في كردفان !!
بينما انحاز جزء مقدر من قوات عبد الواحد محمد نور إلى الصف الوطني أما هو فما يزال موقفه ضبابياً !!
حاج ماجد سوار
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