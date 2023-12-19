شاهد بالفيديو.. على إيقاع “الدلوكة”.. الفنانة توتة عذاب تقدم وصلة رقص مثيرة بصدرها وساخرون: (الرقيص بالصدر طالع موضة الأيامات دي)





أثارت الفنانة السودانية المعروفة توتة عذاب, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو وجد حظه من التداول على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت عذاب, خلال المقطع المتداول وهي تغني في حفل خاص خارج السودان.

https://www.facebook.com/reel/316433881349348

وقدمت توتة, خلال الحفل وصلة رقص مثيرة وظهرت وهي ترقص بصدرها وهو ما جعلها عرضة للسخرية من قبل المتابعين, حيث كتب أحدهم ساخراً: (الرقيص بالصدر طالع موضة الأيامات دي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين