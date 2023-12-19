



على قادة الجيش الخروج والتحدث للشعب السوداني ماهي خطتهم لدحر المليشيا المتمردة التي تفتك به وتساقط الحاميات العسكرية المتكرر الشعب السوداني الآن يعاني ولا يعرف إلى أين يذهب رأينا الكباشي والغالي يضحكون اليوم ملء جفونهم في المطار بالتزامن مع سقوط مدينة ود مدني ليس هناك عذر الولايات الأمنة تعد باصابع اليد واصبحت مركز إيواء للمشردين مرتين وثلاث من الخرطوم ومدني ونيالا والجنينة وزالنجي والضعين ؟

طفح الكيل أن لم تعد هناك خطة لديكم لدحر الجنجويد عليكم بالخروج أو الاستقالة فورا غير مأسوف عليكم .

بشير يعقوب