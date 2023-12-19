ضبط شخصين في البحر الأحمر وبني سويف بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي





تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتى أمن بنى سويف- البحر الأحمر، من ضبط الآتى:- ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى وبحوزته مبالغ مالية عملات «أجنبية ومحلية».- ضبط مدير مبيعات مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة وبحوزته مبالغ مالية عملات «أجنبية ومحلية».

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصري اليوم