ضبط 47 قضية مخدرات وأسلحة في حملات أمنية بأسيوط وأسوان ودمياط





قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

– ضبط 31 قضية سلاح ناري، ضُبط خلالها 17 بندقية آلية و20 بندقية خرطوش و21 فردا محليا وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 31 متهما لـ 23 منهم معلومات جنائية.- ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 4،250 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 12 متهما، لـ 10 منهم معلومات جنائية.

– تنفيذ 645 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان

– ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط 7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و8،500 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية لمخدري الأفيون والشابو ومن الأقراص المخدرة كذا ضبط بندقية آلية و2 طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 5 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.

– تنفيذ 834 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

– ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها 7،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش و13 كيلو جراما لمخدر البانجو و7 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وبندقية خرطوش و3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 8 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

المصري اليوم