صار المواطن البسيط العادي يتملك حصانة مطلقة من أي خداع!





مشكلة الوضع الحالي أنه جاء بعد الانقاذ مافي اسلوب لف ودوران مع الرأي العام ما عملته، كل سياسات امتصاص السخط الشعبي، وكل أساليب تحميل المسئولية لشخص وإخفاء آخر، أحيانا بالاتفاق معهم، كل أساليب الوعود وبيع الكلام والتخدير.

جاءت قحت بعد الانقاذ بالخداع بإسم الخارج والمعادلات الدولية التي زعموا انها تسندهم وأنهم مدعومين من الخارج دعما لا محدودا.

باختصار صار للمواطن البسيط العادي يتملك حصانة مطلقة من أي خداع!

مكي المغربي