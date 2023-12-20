مكي المغربي: ما هذا العبط والسخف؟





ما هذا العبط والسخف؟ حديث شعبي عن خيانة في الجيش، فينبري متحدث عسكري بتاع لايفات أن الخيانة في صفوف المواطنين؟ ويضيع زمن الشعب في إثبات ما هو مثبت؟ ياخ الخيانة في مدينة الرسول موجودة،

بل في جيش العسرة وراجعوا تفسير قوله تعالى (وهموا بما ينالوا) وهي عن إثني عشر منافقا في جيش النبي، ومعه في الجوع والعطش، ولذلك سمي جيش العسرة ولكنهم منافقين وحاولوا قتل النبي.

وعليه لا أحد، مفهوم الكلام دا، لا أحد، أقولها تاني، لا أحد مهما كانت تضحيته أو منصبه فوق المسائلة والمناصحة، والمطالبة بالعزل في حال فشله.