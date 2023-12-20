بدون إتهامات بالخيانة: كل الطرق سالكة أمام الدعم السريع





الأحد 17 ديسمبر 2023م 07:00ص مغادرة الدار في حنتوب وأنا أقود السيارة للخلف لإخراجها من المنزل وقبل أن تكمل السيارة خروجها سمعت صوتا ينادي فألتفت يساري وشاهدت إثنين من الدعامة يتقدمان نحوي.

نزلت من السيارة للإجابة على أسئلة سلطة الأمر الواقع.

في تلك اللحظات بدأ صوت القصف من جديد وسمعت صوت دانة قريب جدا ومعه أحسست باختراق مفاجئ ومؤلم جدا أسفل قدمي اليمني ورأيت الدم يسيل.

المهم ربطوا لي مكان الجرح وبدأت قافلة الأربع سيارات في مغادرة حنتوب.

الدعامة قليلين وارتكازاتهم في طريق القضارف بدون تاتشرات ولكن تطوف عليهم قياداتهم في بكاسي دبل قبين ويتساهلوا مع الأسر.

نفس الطلعة دي حاتطلعوها من القضارف :

هذا ما قاله لي أحدهم ويبدوا أنه ذو رتبة قيادية.

قال : جيتوا من الخرطوم لي هنا وحسع طالعين من هنا للقضارف ، وتاني حا تطلعوا من القضارف ، ومعاكم نحن لحدي بورتسودان.

واصلنا نحو القضارف وما عدا نقاط التفتيش العادية في مداخل الولايات لا توجد مظاهر استعداد وحماية للقضارف من خطر قادم.

نقطة واحدة فقط كانت بها تاتشر مركب بها رشاش صغير الحجم جدا !

في القضارف سألت أحد شباب الأسرة المستضيفة : عندكم مستنفرين من شباب القضارف ؟

قال : أخدوهم ودوهم الجزيرة وولايات تانية !

قلت : يعني القضارف الآن بدون قوى شبابية تدافع عنها.

في مساء الإثنين 18 ديسمبر 2023م سمعت خبر دخول الدعامة إلى مدني.

كل الطرق سالكة ، سالكة جدا.

هذه وجهة نظري كمدني لا يفهم في تكتيكات الحروب فلا تؤاخذوني ياجماعة فالشيوخ أبخص.

#كمال_حامد 👓