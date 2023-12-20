رشان: السودان يعيش تحت الحصار





لو كانت القوات المسلحة تحظى بنفس حجم التمويل والدعم اللوجستي، السياسي، الاعلامي، وتساندها دولة غنية مثل الامارات ، لسحقت التمرد في ساعتين، السودان يعيش تحت الحصار ،

الامارات اشترت دول الجوار وفتحت الحدود لتدفق الامداد والمرتزقة ، وفي ذات الوقت تحاصر السودان دولياً واقيلمياً، وتمنع عنه حتى شراء السلاح والعتاد الحربي بأمواله، القصة ليست مجرد قتال في الشوارع ومن الغالب والمغلوب في الميدان ، الحقيقة ان الامارات وضعت الدولة السودانية في كماشة حتى تخضع لرغباتها.. التفوا حول جيشكم ، هذه الحرب ، هي حرب وجودية لشعب السودان ..

اما الخونة والعملاء والشامتين .. ليكم يوم ..

نصر من الله وفتح قريب ..

رغم قناعتي التامة ان القائد العام للجيش ليس خائن، لن ولم يبيع بلاده وجيشه، ولكني اكثر قناعة ان طريقة تفكيره التي تدمن القفز الى الامام ، ودفن الرؤوس في الرمال وسلحفائيته في اتخاذ القرار هي من وضعته في مرمى سهام النقد والتشكيك .. مازالت الفرصة مواتية لاصلاح ما افسده الدهر ..

الدفاع عن الارض والعرض والمال واجب الجميع وليس الجيش وحده .. الناس تجهز يا جماعة لصد العدوان الأجنبي وتقاتل دفاع عن وجودها..

رشان اوشي