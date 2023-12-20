



العبر والدروس هي أهم ما يستفاد منه في الحروب والمحن.

اقالة اللواء احمد الطيب قائد الفرقة الاولي مدني بتهمة الخيانة ووجود ودخول كيكل مع المليشيا أكد بعض الحقائق التالية :

ان الخائن لا جنس ولا اصل ولا قبيلة له.

أن الحرب ليست قبلية ولا جهوية ولا أهلية كما ظلت تروج لها المليشيا وداعميها من سدنة الاطاري.

وهذان يفرخان (قومية الخيانة)

أن المليشيا وداعميها يستخدمون المال لشراء الذمم ومخاطبة الجيوب ولطم الخدود وليس الأفكار والعقول في الوصول الي لاهدافهم.

أن القوات المسلحة كمؤسسة فوق الشبهات ولكن تقع عليها مسئولية المحاسبة واعادة الأمور الي نصابها ليس تحرير مدني عاجلا فحسب ولكن كل ارجاء السودان.

نحن نتعلم من المحن ولا نتمحن.

نصر الله السودان واهله وهزم المليشيا واذنابها من عبدت الدرهم والدينار.

الرشيد محمد ابراهيم الرشيد