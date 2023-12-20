عنتر حسن: هذه البلاد تسعنا جميعا كسودانيين





هذه البلاد تسعنا جميعا كسودانيين. للاسف الشديد بعض السودانيين لهثا وراء السلطة أو لمجرد خلاف سياسي يمكن أن يكونوا عملاء أو مأجورين ويمكنهم التعاون حتى مع الشيطان في سبيل أهدافه الخاصة بأنانية لا حدود لها ..

والعدو يفعل بنا ما يشاء مستغلا هذه الثغرة، وبدوره يصنع لنا عدوا وهميا ليشغلنا في في بعضنا البعض، نحن نؤمن أن اي سوداني له الحق في حكم البلاد ما دام ماهو سوداني وليس من دول غرب أفريقيا أو شتاته، يعني من حق عبدالله حمدوك أو خالد سلك أو مبارك اردول أو جبريل أو اي سوداني اصيل أن يحكموا السودان،

ولا احد ضد شخوصهم إذا اختارهم الشعب، ولكن يحكموه بهويته الدينية وهويته الثقافية، دون فرض أفكارهم العلمانية على الاخرين او اي افكار خاصة، وانا في غاية الاستغراب كيف لنا أن نثور على حزب محدد ونزيحه من السلطة لأنه فرض ايدولوجيا فكرية محددة وكانت النتيجة أنهم قربوا فقط من يوالون ايدلوجيتهم الفكرية (التوالي والتمكين لفكرهم) وابعدوا الكفاءات ثم نعود مرة أخرى لفرض ايدولوجية فكرية وتجربة جديدة اسوأ وارزل من السابق ونعيد نفس المنوال في تقريب من يوالون أفكارهم ؟!! (احمد وحاج احمد) !!

ولماذا لا نفرض فقط مصلحة البلاد فقط على مصالحهم الخاصة أو مصالح أحزابهم وان نفرض فقط هويتنا الدينية والثقافية والوطنية (الله ثم الوطن) وتكون هذه الثوابت و المعايير والصفات فقط هي من تجمعنا جميعا في وطن واحد؟!!!

د. عنتر حسن