شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان أم روابة والإعلامية أروى خوجلي يجلسن داخل بستان مثمر ويقلدن تجار الفواكه عندما “تبور” بضاعتهم ويقذفن أحد الحاضرين بــ(البرتقال) و (الجريب)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو للفنانة الشهيرة إيمان أم روابة, والمذيعة المعروفة أروى خوجلي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المطربة والإعلامية يجلسن داخل بستان مثمر خلال رحلة شبابية.

وقامت بنت أم روابة, بمساعدة الإعلامية أروى على تقليد تجار الفواكه بأسواق السودان عندما “تبور” بضاعتهم من الفواكه.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قدمت الفنانة الشهيرة رفقة المذيعة اللامعة الدور بشكل كوميدي, قبل أن يقذفن صديق لهن بالبرتقال والجريب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين