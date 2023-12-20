شاهد بالصورة.. وزيرة “القراية” السودانية تخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة أنيقة بــ(النمري)





حصدت صورة متداولة لإعلامية سودانية معروفة آلاف الإعجابات وذلك بعد ساعات من نشرها على إحدى الصفحات المهتمة بأخبار النجوم والمشاهير والتي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المذيعة والإعلامية المعروفة تغريد الخواض, خلال الصورة بإطلالة أنيقة ومبهرة.

وجذبت صورة المذيعة الملقبة بوزيرة القراية السودانية أنظار المتابعين الذين تسابقوا على كتابة تعليقات الغزل في حق الإعلامية الشهيرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين