شاهد بالفيديو.. بأزياء فاضحة وعلى أنغام أغنية “جبال النوبة”.. آية أفرو تهز بجسمها وتقدم وصلة رقص ساخنة على طريقة “الكرنق”





أشعلت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو, مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع متداول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت أفرو, خلال المقطع وهي تهز جسمها وتقدم فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية “جبال النوبة”.

https://www.facebook.com/reel/688719959906769

ورقصت المودل المثيرة للجدل على طريقة “الكرنق” الشهيرة في مناطق جبال النوم بالسودان بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين