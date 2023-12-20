ضبط سيدة تدير حساباً على تطبيق تيك توك تبث من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام





ألقت مباحث الآداب القبض على سيدة تدير حسابا على تطبيق “تيك توك” تبث من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات– مقيمة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بالجيزة) بإنشاء حساب إلكتروني عبر تطبيق “تيك توك” وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام لتحقيق أرباح غير مشروعة تتحصل عليها عن طريق تحويلات مالية.

تم ضبطها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، وعثر بحوزتها على (3 هواتف محمول “بفحصهم تبين إحتوائهم على فيديوهات خادشة للحياء خاصة بالمتهمة”، مبلغ مالي “أقرت أنه من متحصلات بث الفيديوهات المشار إليها”).

وبمواجهتها، أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

الشروق نيوز