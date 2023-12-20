قوة تابعة لمليشيا الدعم السريع تدخل الحصاحيصا وتستولي على رئاسة شرطة المحلية وتقوم بنهب وسرقة





قالت لجان مقاومة الحصاحيصا بأن قوة تابعة لمليشيا الدعم السريع تدخل المدينة وتستولي على رئاسة شرطة المحلية وتقوم بنهب وسرقة بعض المحال التجارية داخل السوق وتتواجد الآن بأحياء المايقوما ومحالج مشروع الجزيرة.

وقالت لجان مقاومة مدني بأن مليشيا الدعم السريع تنافي بيانها المنتشر وتقوم بعمليات ترهيب ونهب وسلب المواطنين والتركيز على “الذهب- المال والسيارات” وفي حال عدم التعاون معهم يتم تهديد المواطنين بهتك الأعراض.

الجزيرة – السودان