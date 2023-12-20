دكتورة عائشة الغبشاوى: الإبتلاء بين التمحيص والتنقيح





دكتورة عائشة الغبشاوى تكتب ..

بسم الله الرحمن الرحيم

الإبتلاء بين التمحيص والتنقيح.

لا شك في أن الذي حل بنا نحن اهل السودان ابتلاء عظيم ولعل من اليقينيات الايمانية أن المؤمن مبتلى وان الحق سبحانه وتعالى جعل الابتلاء رفعة للمؤمن وأن من ملازماته اللطف والرحمة والتي تجلت في امتصاص الجيش للصدمة بعد وقوع الهجوم على القيادة العامة وتصديه لها بكل بسالة وقوة اذهلت المراقبين العسكريين وهذا فضل من الله ولطف ولولاه لكانت كل ولايات السودان تحت قبضة الدعم السريع فالحمد لله رب العالمين

وقد حدث ما حدث لأهل الخرطوم في مساكنهم وأموالهم واولادهم وأرواحهم واعراضهم فبقي منهم من بقى ونزح من نزح في الداخل أو الخارج والأن انتقل العدوان الى مدني عاصمة الجزيرة

ان من واجبنا ونحن نتلقى هذه الصدمة الموجعة ان نستجمع قوانا الداخلية والخارجية وأن نتحلى بالصبر والسكينة والتوكل على الله مع الاخذ بالأسباب وطرد الخوف من دواخلنا ولنعلم أنه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وكما قال سبحانه فان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم واينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ونعم بالله فالتعامل مع الأزمة بهذا الفهم يثبت العقول فتحسن التدبير كذلك يجب أن تأخذ كل الولايات حذرها وتحتاط للتصدي لهذا المخطط اللئيم والله حسبنا ونعم الوكيل وعلينا في الموقف العصيب ان نقتدي بما حدث للرسول والصحابة في عدة غزوات كأحد والأحزاب (إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11)

نحن لسنا افضل من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فلنصبر ولنستبشر خيرا فان الله معنا وهو ناصرنا بحق انه الواحد الأحد الفرد الصمد وبحق أنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم والذي يقول للشئ كن فيكون اللهم افرغ على جنودنا ومجاهدينا صبرا من عندك وثبت أقدامهم وأنصرهم على القوم الكافرين اللهم نصرك الذي وعدت فإك لا تخلف الميعاد أمييين أميييين اما ما تصدح به الميديا من تهويل وتخذيل ونشر الباطل

والإشاعات فهذا من كيد الشيطان فأركلوه فجيشنا المثابر واولادنا المجاهدين لم يخذلونا من قبل وهم بين اثنتين. نصر أو شهادة بإذن الله اللهم أرنا بعد هذا العسر يسرا ويسرا بحق الصلاة على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبرأهيم في العالمين انك حميد مجيد أمييين يا رب العالمين

عائشة الغبشاوي