جرائم وحوادث
بالصور.. مكافحة المخدرات بالولاية الشمالية تتمكن من ضبط كبتاجون وحشيش وتيمول أحمر
تمكنت شرطة الولاية الشمالية (مكافحة المخدرات فرعية وادي حلفا ) من ضبط متهم عثر بحوزته على عدد (414) تيمول اضافة الى عدد (471) حبة كبتاجون و عدد (22) فرشة حشيش أفغاني إلى جانب عدد (10) حبة تيمول أحمر.
وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان معلومات وردت عن مزاولة المتهم للنشاط بمنزله وبعد جمع المعلومات الكافية تمكن تيم من إدارة مكافحة المخدرات بالولاية بالتنسيق مع مكافحة المخدرات بفرعية وادي حلفا من ضبط المتهم وتوقيفه حيث عثر بحوزته علي المعروضات اعلاه ليتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المادة (15 /أ ) مؤثرات عقلية.
مدير مكافحة المخدرات بالولاية الشمالية اكد جاهزيتهم للعمل علي ضبط كافة مروجي المخدرات وتقديمهم للعدالة من أجل حماية العقول من الدمار ، مشيرا إلي أن الضبطية تمت بالتنسيق الكامل مع إدارة مكافحة المخدرات بفرعية وادي حلفا ، مضيفا إن الشرطة ستظل علي العهد بها تكافح المخدرات من أجل حماية المجتمع موضحا أن المواد المضبوطة تعد من أخطر مواد المخدرات التي تضر بعقول البشر.
يذكر ان إدارة مكافحة المخدرات بالشمالية عملت خلال الفترة الفائتة علي تنظيم حملات مكثفة إستهدفت عددا من المواقع وقامت بضبط كميات كبيرة من المخدرات وتوقيف متهمين وأكدت إدارة المخدرات بالولاية عملها المتواصل وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخري لمكافحة كافة أنواع المخدرات إلي جانب عملها علي تنظيم حملات تثقيفية وتوعوية بالمساجد وأماكن التجمعات من أجل تبصير المواطنين بخطورة المخدرات كما شددت علي ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شخص بحوزته أي نوع من أنواع المخدرات.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد