مدني إجابة وليست سؤال !





خرجت من مدني مع دخول قوات الدعم السريع وإن كنت قد علمت بالإتجاه للإنسحاب منذ النجاح في صد موجة الهجوم الاولى صباح ذات اليوم والتى ربما كان يأمل صاحب الإتجاه أن تؤدى تلك الهجمة لدخول الدعم السريع فلا يضطر للسير في إتجاه الإنسحاب !

كنت في مدني وكان الاحتفال الذي سبق الانسحاب بيوم لمشاهد حية رأها الناس لعناصر المخابرات والاستخبارات وهم يقبضون على الخلايا الصاحية بمدني ولم يكن الاحتفال لأخبار عن إنتصار في القتال لم يروه أصلا !

ما حدث في مدني ليس سؤال يبحث عن إجابة بقدرما أنها إجابة لأسئلة كثيرة منذ أن بدأت هذه الحرب وربما قبلها !

أن معرفة الإجابة مهمة لأننا أن فهمناها وحفظناها سوف ننجح في الإعادة و-سأعود !

بقلم بكرى المدنى