



لنسلم -جدلاً- بأن الجيش انهزم في مدني وهرب (عرّد) وأنه خذل المواطن وتخلى عنه؛ لنفترض ذلك. هذه أولاً فرقة من الجيش وليس كل الجيش. لماذا تتهم كل الجيش وتدين كل الجيش؟ ماذا تسمي أرتال الشهداء والجرحى والآلاف من المرابطين الآن في الخنادق والدفاعات على استعداد لتقديم أرواحهم بسخاء دفاعاً عن هذه البلد. ماذا تسمي هؤلاء؟ ماذا تسمي أولئك الأبطال الذين لم ينسحبوا وخالفوا التعليمات؟ لماذا تتجاهل وجودهم؟

هناك فرق بين الهجوم والنقد بهدف استفزاز الجيش لتصحيح أخطاءه واستعادة المبادرة، وبين الهجوم بهدف ضرب الجيش وضرب معنويات الناس. يجب التفريق بين النوعين من النقد والنوعين من الناس الذين ينتقدون الجيش. الأوائل وطنيون ينطلقون من الغيرة على الجيش نفسه، والآخرين مجرد خونة مخذلين يجب التصدي لهم ومواجهتهم.

حليم عباس