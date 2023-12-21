للفريق أول البرهان.. هذه كلمة حق ولانخشى في الله لومة لائم





بعد سقوط مدني في يد الجنجويد وجهت لسيادتك خيار واضح لا لبث فيه أما ان تعود مدني حرة أو ترحل ليحررها غيرك..

وواقع الحال يقول أن المليشيا جعلت من مدني مدخلاً لإجتياح كل ولاية الجزيرة ولمدن أخرى في الوسط والشرق وفرضت سيطرتها هناك..

الآن أقولها لك مرة أخرى السيد القائد العام هذه الهزيمة تتحملها وحدك لأن القائد يتحمل ويحصد النتائج نصراً أو هزيمة..

ولاأعتقد أنك لم يصلك تململ الضباط والجنود في الصفوف الأمامية والخلفية وهو ما سيقودنا لكارثة لا يحمد عقباها..

وليس في الأفق جديد وبيان الناطق الرسمي حول قائد الفرقة الأولى زاد الموقف غموضاً والطين بله لأن خيانة القائد الذي عينته أيضاً تتحملها وتدفع فاتورتها..

فياسعادة الفريق أول البرهان هذا الصمت والاختفاء ليس حلاً فتحرك وأسحق المليشيا حتى لاتغادر هذا الكرسي تلاحقك اللعنات وتكون القائد العام للجيش الذي كان في يده كل شئ وأضاع كل شئ..

#ام_وضاح