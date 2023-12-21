شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة من دولة جنوب السودان تفجرها داوية وتزعم أنها والدة الفنانة الشهيرة ندى القلعة وتم خطفها منها عندما كانت صغيرة





فجرت سيدة من دولة جنوب السودان مفاجأة داوية وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد زعمت السيدة الجنوبية خلال حديثها أنها هي والدة الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”.

وكشفت السيدة في حديثها أن الفنانة الشهيرة تم خطفها منها عندما كانت طفلة في الثالثة من عمرها, كما أكدت أن والدها تاجر من مدينة شندي بولاية نهر النيل شمالي السودان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد سخر الجمهور من السيدة الجنوب سودانية مؤكدين في تعليقاتهم أن حديثها لا يصدقه شخص عاقل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين