شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تدافع عن مواطنتها المرشحة لملكة جمال العالم تسابيح دياب وتتغزل فيها وساخرون: (ان شاء الله بعد تفوز تديك دراهم معاها)





دافعت ناشطة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء عن الفتاة السودانية التي رشحت نفسها لمسابقة ملكة جمال العالم تسابيح دياب.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد دافعت الحسناء عن تسابيح, وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له من قبل ناشط وناشطة.

وأكدت الحسناء في حديثها أن تسابيح فتاة قوية استطاعت أن تصنع نسها بنفسها وأن تحقق شهرة واسعة ساعدتها على الترشح لملكة جمال العالم.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين سخر من دفاع الناشطة عن الحسناء تسابيح, حيث كتب أحدهم ساخراً: (ان شاء الله بعد تفوز تديك دراهم معاها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين