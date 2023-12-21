ما بعد مدني/خياران لا ثالث لهما !





كنت في مدني و- في اليوم الثالث للحرب كنت اتوقع هجوم الدعم السريع عند الفجر كمحاولة ثالثة للدخول للمدينة وبالفعل تم الهجوم بضرواة ولكنه فشل حد أن سكت صوت السلاح وكانت تلك في تقديري المحاولة الكبيرة الأخيرة للدعم السريع وبعدها سيكتفي بمهاجمة القرى والبلدات على طريق مدني وهو على طريق العودة للخرطوم

كنت ذاهب بذلك التقدير الى قيلولة بعد سهر طويل مع الأخبار والمتابعات التى استمرت حتى انجلاء معركة الكوبري ولكن هاتف من صديق اقلقني جدا بعد أن طلب مني أن أطلع من مدني حالا لأن الدعامة سوف يدخلونها!

يدخلونها كيف؟ ولقد توقف الضرب وليس هناك معركة وكل المؤشرات تقول بهزيمتهم -قال لي -اطلع بس -لم لا اطلع بس ونحن لا نزال في زمن بس!

على طريق الخروج أخبرت بعض المعارف وطلبت منهم تدبر أمرهم لأني على ثقة من مصدري!

وانا طالع كانت اطواف الدعم السريع داخلة لصدر المدينة عبر كوبري حنتوب وكل الذين شاهدوها إصابتهم حالة من عدم التصديق والصدمة فليس هناك صوت طلقة ولا حتى كلمة -حتى هم -الدعامة-كانت أصواتهم خافتة ولا تتناسب مع حجم حدث كدخول مدني !

مع دخول الدعم السريع كان الآلاف الذين يرتدون الزي العسكري الرسمي من كوبري حنتوب وحتى البوابة المؤدية الى ولاية سنار – اختفوا أو حقيقة اختفت الأزياء العسكرية !

قوة الدعم السريع التى دخلت عبر حنتوب كانت في حدود الألف وقد تزيد قليلا -بعضها على عربات غير مقاتلة واغلبهم مسلحون بالبنادق وهذه القوة في تقديري ما كانت تحتاج أكثر من كتيبة محترفة تتقدمها عربتان -ثلاثة مدرعة وطائرة واحدة لدحرها وتشتيتها ولكن شيء من هذا لم يحدث!

الدعم السريع دخل مدني عبر //الخيانة والخوف// وليس كوبري حنتوب فقط !

النجاة في هزيمة الخوف اولا وهذه الهزيمة أيضا هي القادرة على محاصرة الخيانة فالخائن يخاف عندما لا يراك خائفا !

ما بعد مدني خياران -الأول أن تنتظم المقاومة المسلحة كل البلاد على أن تضم شجعان وشرفاء القوات النظامية وتوضع خطط لحرب المدن والولايات من البداية وهذه هي الحالة الوحيدة والأكيدة بالوصول إلى نهاية الدعم السريع

الخيار الثاني أن تتكون لجان وطنية لمفاوضة الدعم السريع ليوقف منسوبيه تعدياتهم على الحقوق الخاصة للناس والعامة أيضا وليس في طلب النجاة من عيب !

بقلم بكرى المدنى