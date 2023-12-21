تأجيل مباريات الدوري الجزائري وتبون يعلّق بعد وفاة عضوين بفريق مولودية البيض في حادث





تسبب حادث مروري في وفاة لاعبين اثنين بفريق مولودية البيض الجزائري، المنافس في دوري الدرجة الأولى

لكرة القدم، في وقت متأخر الأربعاء، مما دفع الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) إلى تأجيل جميع المباريات المقررة هذا الأسبوع.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن الحادث أدى إلى وفاة حارس المرمى زكريا بوزياني (27 عاما)، ومساعد مدرب الفريق خالد مفتاح.

وشارك بوزياني، حارس المرمى الاحتياطي، في مباراتين بالدوري هذا الموسم.

وانقلبت الحافلة التي كانت تقل الفريق في مدينة السوقر شمال غربي الجزائر، بينما كانت في طريقها إلى تيزي وزو لمواجهة شبيبة القبائل في مباراة بالدوري كانت مقررة، الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال النادي على صفحته في فيسبوك، إن لاعبين آخرين أصيبوا في الحادث، موضحا أنهم في حالة مستقرة.

وذكر الاتحاد الجزائري في بيان: “عقب الحادث المأساوي الذي ألم الأربعاء بنادي وعائلة مولودية البيض، قررت الفاف تعليق جميع النشاطات الكروية المقررة نهاية الأسبوع بكل التراب الوطني وعلى مستوى كل الأصناف، وذلك لغاية إشعار آخر”.

وأضاف: “كما تقرر أيضا تأجيل إلى موعد لاحق مراسم عملية سحب قرعة الدورين الـ32 والـ16 لكأس الجزائر لكرة القدم 2023- 2024، المقررة الثلاثاء 26 ديسمبر 2023”.

وعلّق الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على الحادثة، قائلا في بيان: “تلقيت بألم وأسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب ولاعبي مولودية البيض. وأمام هذا المصاب الجلل أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين”.

رويترز