الخرطوم ربما ستصبح منطقة تكامل بين جمهوريتي (السودان والوسط)





▪️بات مؤكداً بأن الدعم السريع هو أداة لتنفيذ اتفاق المسارات الخمسة وهي (الديموقراطية) التي يقصدونها في شعاراتهم، وهذه العملية مدعومة من الإمارات والمجتمع الدولي لتفكيك السودان والقضاء على دولة 1956م وكل ما يقع في طريق هذه القوات فهي غنيمة وحافز للجنود، والمسارات وردت في حين غفلة ببنود سلام جوبا وهو مخطط قديم لتفكيك السودان وتقسيمه إلى دويلات صغيرة، وتم التأكيد عليها والاحتفال بها من الشعب والحكومة وموافقة المعارضة وهي: 👇

١.مسار جمهورية دارفور (ولايات دارفور الخمس). ✅ اكتملت 100٪

٢. مسار دولة الجبال والأنقسنا (جبال النوبة وإقليم النيل الأزرق).

✅ بنسبة 90٪، الحلو سيكمل النسبة حال انسحاب الجيش من كادوقلي والدلنج.

٣. مسار جمهورية البجا (شرق السودان) كسلا، القضارف، البحر الأحمر.

✅للأسف جاهز ولا يحتاج لعمليات عسكرية

بنسبة 100٪ فقط مجرد بيان.

٤. مسار دولة الشمال (الشمالية، نهرالنيل، شمال كردفان، جزء من جنوب وغرب كردفان). الآن بنسبة 50٪.

(تبقت ولايتين فقط) وقد لا تحتاج لعمليات عسكرية إلا في حال فشلت طموح السيد الجاكومي رئيس المسار سيتجه جزء من غرب كردفان إلى جمهورية دارفور نسبة للتداخل القبلي والاثني، وتبقى شمال كردفان كاملة ويذهب معها الجزء الشمالي لجنوب كردفان لذات الأسباب الإثنية والقبلية.

٥. مسار جمهورية وسط السودان (السودان الأوسط) ويضم (الجزيرة، سنار، النيل الابيض)

(تبقت ولايتين فقط)

✅بنسبة 80٪.

▪️الخرطوم ربما ستصبح منطقة تكامل بين جمهوريتي (السودان والوسط).



جنداوي