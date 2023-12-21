🔴 الاقليم حول السودان ملئ بالأعشاب والحشائش الجافة ، وسيمتد اليه الحريق الذي يأكل السودان الان !!





رغم أنفكم ..سننتصر

الاقليم حول السودان هو قفرٌ ملئ بالأعشاب والحشائش الجافة ، وسيمتد اليه الحريق الذي يأكل السودان الان !!

وظننا انه بإذن الله ستنطفئ نار الفتنة من بلادنا ..ورغم انها محنة فوق التصوّر ، لكن من منحها اننا تعلمنا فيها درساً قاسياً و مهماً وهو ان في هذا الاقليم ليس هناك أشقاء او اصدقاء لا اخوة جغرافيا ولا عقيدة ولا ثقافة ، هناك مصالح فقط !

ستقف يوماً ما و نراه قريباً ، نرقب ذاك الحريق الممتد ، بذات اللامبالاة التي تم التعامل بها مع قضيتنا ووطننا ، الذي ترتكب فيه واحدة من اسوأ الجرائم ضد الإنسانية وضد دولة عضو في الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة …..تحت بصرهم وسمعهم ولكنهم عموا وصموا !! اتفقوا على تجاهلنا ،

لقد باع الزعماء ضمائرهم لقاء حفنة دولارات او دربهمات !! لقد كفرنا بكم اجمعين ..وستعود بلادنا قريبا ..بإذن ربها .. مختلفة وقوية وباهية .. وحاسمة ..

#المقاومة_الشعبية

سناء حمد