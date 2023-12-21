حليم عباس: البلد مليانة رجال ولن تُهزم من قلتهم؛ كل ما نحتاجه هو (..)





البلد مليانة رجال ولن تُهزم من قلتهم؛ كل ما نحتاجه هو التسليح. حالياً البعض بدأ بتسليح نفسه بجهود فردية غير منظمة.

لو تم توفير السلاح عبر قيادة الجيش بشكل رسمي أو بدونها والله والله سنبيد الجنجويد وأعوانهم المرتزقة عن آخرهم، وهو ما سيحدث. هؤلاء الأوباش والله ليسوا رجال؛ لا يستقوون إلا على الضعفاء أو كما قال إبن خلدون “لا يتغلبون إلا على البسائط”؛

(وذلك أنّهم بطبيعة التّوحّش الّذي فيهم أهل انتهاب وعيث ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر ويفرّون إلى منتجعهم بالقفر ولا يذهبون إلى المزاحفة والمحاربة إلّا إذا دفعوا بذلك عن أنفسهم فكلّ معقل أو مستصعب عليهم فهم تاركوه إلى ما يسهل عنه ولا يعرضون له والقبائل الممتنعة عليهم بأوعار الجبال بمنجاة من عيثهم وفسادهم لأنّهم لا يتسنّمون إليهم الهضاب ولا يركبون الصّعاب ولا يحاولون الخطر وأمّا البسائط فمتى اقتدروا عليها بفقدان الحامية وضعف الدّولة فهي نهب لهم وطمعة لآكلهم يردّدون عليها الغارة والنّهب والزّحف لسهولتها عليهم إلى أن يصبح أهلها مغلبين لهم ثمّ يتعاورونهم باختلاف الأيدي وانحراف السّياسة إلى أن ينقرض عمرانهم والله قادر على خلقه وهو الواحد القهّار لا ربّ غيره.) كأنه يتكلم عن الجنجويد!

هذه حرب تم فيها توظيف اللصوص والمجرمين أمثال كيكل لمحاربة شعب كامل. المليشيا تقاتل الشعب السوداني بأخس وأحقر من مشى على ترابه، وأعوانهم كلهم عبارة عن لصوص ومجرمين والله لن ينتصر هؤلاء الأوباش على الشعب السوداني ولو دعمهم كل العالم. كل المطلوب من الجيش الآن هو تسليح الناس ليدافعوا عن أنفسهم، ومن الأفضل لقيادة الجيش أن تفعل ذلك بشكل منظم ومنسق ومضبوط، لأن السلاح سيصل إلى الناس على أية حال، إن لم يكن اليوم فغداً.

حليم عباس