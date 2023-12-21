هذا ما يحدث ويتشكل الأن في كل ولايات السودان.. هنالك غضبة شعب





نحن السودانيين كما الأنهار في وطننا ، تسير ببطء وبهدوء ، حالها حال صبر الشعب ونفسه الطويل في التحمل ، ولكن !

يصل الشعب حالياً من الغضب مرحلةً تعبر عنها الأنهار في وطننا بالفيضان الذي يأخذ كل ما يقف أمامه .

وهذا ما يحدث ويتشكل الأن في كل ولايات السودان ، هنالك غضبة شعب تتبلور وتنتظم في حشودٍ هادرةً ومقاتلةً ، ولسوف تلفظ كل التمرد من داخل جميع المدن التي يتواجدوا فيها ، ولن تأخذ بالشعب أي شفقة او تعاطف مع المتمردين سوى التعامل بما يستحقوا .

أقول للعامة إطمئنوا فقد صبر الشعب على الجيش ، والجيش يقوم بدوره ولكن لن يتمكن من ملاحقة المتمردين في كل مكان داخل المدن .

” أما الشعب المسلح يستطيع ذلك ملاحقتهم ”

محمد السر مساعد