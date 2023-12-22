



مما يدخل الطمأنينة هو هذا الإحساس بالخطر ، وتدافع المواطن لحماية عرضه وأرضه وحقه..

مدني إن شاءالله تعود ، مهما كلف الأمر ، وكل مدينة وكل شبر من أرض الوطن ، والأهم الآن إدراك أن الخطر يستهدف الجميع ، وكل مقومات الوطن..

ولذلك التحية للقابضين على الزناد على ذات اطراف مدني ، وفي امدرمان وفي بحري وفي الخرطوم..

التحية لأبناء القضارف وهم يتراصون للزود عن أنفسهم وأهلهم ، وتسابق أهل الدثور وتسارع الشباب الخلص النضر ، والشيوخ واهل الخبرة والمراس..

التحية لأبناء شندى والدامر وعطبرة والعبيدية ، وقد أحتضنوا سلاحهم بحماس وقلوبهم شرار وأعدوا عدتهم..

والتحية لأهالى الدبة ودنقلا ، وقد أعادوا ترتيب صفوفهم وإزالة الخلايا الخبيثة..

بهذه الروح تعزز قوتنا وصفنا.. والنصر من عند الله ..

الله أكبر

د.ابراهيم الصديق على