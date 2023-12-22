



المؤكد الآن أن هناك عمليات نهب واسعة تتعرض لها مدينة مدني وقرى الجزيرة؛ كل الناس يتكلمون عن نهب منظم بدفارات تنقل المنهوبات من مدني وقرى الحزيرة بكميات كبيرة؛ تنهب كل شيء يقع تحت يدها؛ نهب للبيوت للسيارات حتى الركشات والتراكتورات كل شيء يتم نقله إلى الخرطوم، وبأعداد كبيرة.

ما يحدث هو نهب منظم لولاية الحزيرة وسيمتد إلى باقي الولايات؛ ينهبون بشكل منهجي عربات النقل أولاً لاستخدمها في نقل كل ما يُمكن نقله، وهو ما ينسف كل الآمال الجبانة الزائفة بأن الاستسلام للمليشيا يعطي أي نوع من السلامة؛ هذا مجرد وهم بائس

لا يجب التعويل على أي أخبار تتحدث عن استعادة مدني أو أي تحركات للجيش ما لم تصدر بشكل رسمي. المقاومة الشعبية والاستعداد بكل ما هو متاح للدفاع عن النفس والعرض هو الخيار الأوحد.

حليم عباس

